本日、SMBC日本シリーズ2025第3戦、阪神対福岡ソフトバンクが、阪神甲子園球場で行われています。

第1戦は、僅差のゲームをものにして阪神が勝利。第2戦は一転して、ソフトバンクが早い回での大量得点で勝利をもぎ取りました。マイナビニュースでは、試合展開を見やすく掲載した速報記事を掲載しています。テレビ観戦できない方は、ぜひチェックしてみてください。

→✅速報記事を見る!!

現在までの試合経過

ソフトバンク、阪神に1点リード

ソフトバンク対阪神は、6回を終えて2-1。阪神が初回に先制するも、ソフトバンクが4回に追いつき、6回に勝ち越しに成功。緊迫した投手戦が続いている。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(左)柳田 悠岐 2(中)周東 佑京 3(右)柳町 達 4(一)山川 穂高 5(三)栗原 陵矢 6(遊)今宮 健太 7(二)牧原 大成 8(捕)海野 隆司 9(投)Ｌ・モイネロ

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)豊田 寛 7(捕)坂本 誠志郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)才木 浩人

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

