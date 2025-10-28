新型ランドクルーザー「FJ」｜自由と喜びをもたらす、新たなランクルの姿

ランドクルーザー（以下ランクル）は、1951年にトヨタBJ型として誕生した。富士山6合目への登頂に成功したその瞬間から、この車は”どこへでも行き、生きて帰ってこられる”という使命を背負い、人々の暮らしを支え続けてきた。70年以上の歴史のなかで、世界190を超える国と地域で累計1,215万台が販売され、信頼性・耐久性・悪路走破性の象徴としてトヨタを代表するモデルへと成長した。

【画像】世界初公開された「ランドクルーザー”FJ”」（写真30点）

長きにわたり進化を重ねてきたランクルは、これまで「300」シリーズ、「70」シリーズ、「250」シリーズという三本柱で構成されてきた。フラッグシップとして最新技術を担う300シリーズ、圧倒的な耐久性でワークホースの役割を果たす70シリーズ、そして原点回帰を果たした中核モデルの250シリーズ。それぞれが異なる使命を持ちながら、共通して”信頼”という名の絆を世界中に築いてきた。そして今回、その系譜に新たに加わるのが「ランドクルーザー”FJ”」である。

このモデルの開発思想は明快だ。「もっと多くの人にランクルを楽しんでほしい」という願い。その思いから、従来の信頼性・耐久性・悪路走破性に加え、”自分らしく楽しむ自由＝Freedom & Joy”という新たな価値が込められた。まさに”FJ”という車名そのものが、ランドクルーザーの未来を象徴している。

外観は、ランクルが長年大切にしてきた居住性と積載性を意識したスクエアなキャビンを基調に、サイコロをモチーフとした直方体のボディと面取り構成によって無駄を削ぎ落とした力強い塊感を表現している。フロントとリヤは、シンプルなボディに力強いバンパーと張り出したフェンダーを組み合わせ、圧倒的な安定感を演出。前後のコーナーバンパーは取り外し可能な分割式とし、損傷時には部分交換が可能となっている。修理性の高さとカスタマイズ性の両立こそ、ランクルらしい合理的美学だ。

インテリアは、運転姿勢の把握や視点移動を最小限に抑えるため、水平基調のインストルメントパネルを採用。モニターやスイッチ類を直感的に配置し、どのような環境でも瞬時に認知・操舵できるコクピットを実現した。加えて、低く設計されたカウルとインパネ上面、そして低いベルトラインが広い前方視界を確保し、悪路での安全な走行を支える。さらに、最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を採用し、ランクルとしての安心性能を磨き上げている。

プラットフォームにはIMVシリーズで鍛え上げた骨格を用い、地上高やアプローチアングルを十分に確保。”70”シリーズ同等のホイールアーティキュレーションを実現することで、悪路での安定した走破性を確保している。また、250シリーズ比でホイールベースを270mm短縮し、最小回転半径は5.5m。街中でも扱いやすく、オフロードでの機動性にも優れる。床下へのブレース追加やボディ剛性の向上により、オン／オフ双方で優れた操縦安定性を発揮する。開発段階ではオフロード試験を重ね、弱点を徹底的に洗い出して改良を施した。

パワートレインは、2.7リッター直列4気筒ガソリンエンジン（2TR-FE型）を搭載。最高出力120kW（163PS）、最大トルク246N･mを発生し、6速AT（6 Super ECT）とパートタイム4WDシステムを組み合わせる。堅牢なフレーム構造と信頼性の高い機構により、あらゆる路面で安定した走行を可能とする。

ボディサイズは全長4,575mm、全幅1,855mm、全高1,960mm、ホイールベース2,580mm。2列5人乗りのキャビンは、ランクル伝統のスクエアパッケージを踏襲しながらも、コンパクトな取り回しと実用性を両立する。

また、”FJ”では「どこにでも行きたくなる」カスタマイズも大きな魅力の一つだ。歴代モデルを想起させる丸目型ヘッドランプをはじめ、用途に応じた荷室モールパネルや堅牢な外装・機能アイテムなど、ランクルらしい拡張性を持たせている。これらはモデルライフの中で順次導入予定で、地域ごとに内容が異なるという。さらに、人とモノを運べる電動パーソナルモビリティ「LAND HOPPER」も開発中であり、発売は未定ながら、ランクルで辿り着いたその先の地で新たな移動体験を提案している。

”FJ”は、走破性という伝統を保ちながらも、自由と楽しさという新しい感性を纏った一台だ。日常から冒険まで、あらゆるシーンに自然に溶け込むその存在は、ランドクルーザーの新章を告げるにふさわしい。トヨタは10月30日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」にて、この新型”FJ”を一般公開する。誕生から70余年、今なお進化を続けるランクルの物語に、また新たなページが加わった。