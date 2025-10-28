ロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地での『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合は「3番・一塁」のフレディ・フリーマンが延長18回にサヨナラ本塁打を放ち、ドジャースが6-5で勝利。6時間39分の死闘を制した。







7回以降、5－5というスコアのまま、終わりの見えない死闘は延長18回裏に突入した。



ブルージェイズのマウンドには17回から引き続き、リリーフ左腕のブレンドン・リトルが上がる。ドジャースはこの回先頭の3番・フリーマンが左打席に入った。



リトルは四隅にボールを散らし、カウント3－2から6球目を投じる。しかし、148キロのシンカーが真ん中に入った。



フリーマンが悠然とすくい上げると、打球はぐんぐん伸びていった。ブルージェイズ中堅手のドールトン・バーショがジャンプした僅かその先、バックスクリーン最前列に飛び込んだ。



得点圏打率が優に3割を超えるこの男が、球史に残る試合の決着をつけた。



ドジャースが6-5で6時間39分の死闘を制し、ワールドシリーズの成績を2勝1敗とした。









【動画】18回の死闘に終止符、フリーマンの劇的アーチがこれだ！

MLBの公式Xより









FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING!

