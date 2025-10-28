レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、来月1日に控えるアスレティック・ビルバオ戦に間に合う可能性があるようだ。

今シーズン最初の“バスク・ダービー”に出場できるかもしれない。久保は先月の代表ウィークにおいて、左足首を負傷。レアル・ソシエダに戻ってからは痛みを抱えながらプレーしたものの、日本代表として出場した今月14日のブラジル戦を最後に、リーグ戦2試合（第9節セルタ戦、第10節セビージャ）を欠場しているほか、28日のコパ・デル・レイ（国王杯）1回戦のネグレイラ（6部相当）戦の招集リストからも外れている。

そんな久保だが、来月1日に行われる第11節アスレティック・ビルバオ戦に間に合う可能性があるようだ。27日に実施された、ネグレイラ戦の前日会見に出席したセルヒオ・ゴンサレス監督は、同選手の状態について「まだグループ練習に参加できていないけど、今週中に合流する予定だ。週末のメンバーに含めるかどうかを確認できればと思っている」とコンディション次第では招集することを示唆した。

一方で、ともに筋肉系のケガが報告されたMFヤンヘル・エレーラと、FWホン・カリカブルについては「復帰時期の予測は難しい。数週間はチームを離れることになるだろう」とのこと。また、「回復が遅く、待つ必要がある」としたFWオーリ・オスカルソンに加え、右SBイニャキ・ルペレスも“バスク・ダービー”を欠場する見込みであることを述べている。

4試合ぶりの白星となった前節セビージャ戦で弾みをつけ、本拠地『アノエタ』での“バスク・ダービー”を迎えるレアル・ソシエダ。大一番での連勝で巻き返しの勢いを加速させたいところだが、同ダービー通算2得点の久保は戻ってこられるのだろうか。