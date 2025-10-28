今日の運勢は？ 10月29日（水）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月29日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月29日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？モヤモヤした思いが消えて、今日は明るい雰囲気で過ごせるようです。あなたの些細な変化にパートナーや恋人は気づきそう。これまで考えてきたことなどを、伝えてみるのも良いでしょう。知りたかったことや、気になっていたことが人づてに分かるようです。何だかモチベーションがわいて、これまで以上に仕事などを頑張りたくなるかも。短期目標などを改めて決めてみると◎交友関係が広がって心が満たされそう。あなたを中心に良い絆ができて、責任感も生まれるかもしれませんが、やってみようと思えるようです。神聖な場所に出かければさらに運気アップ。作業などを行うことが増えそうですが、効率よく進めていく案が思いつくようです。仲間にも共有すると◎ 横の繋がりを深めていくのも大切なので、休憩時間などもコミュニケーションをとると良いでしょう。相手のことを思って行動すると上手くいきそう。リーダーシップを発揮して、頑張ってみると良いでしょう。たくさんの発言をするよりは、行動で示していくと◎ラッキーカラーは白。あなたの工夫や助言で、周りが良い方向へ進むようです。意見などがあるときは、積極的に発言すると良いでしょう。周りに喜ばれると、これまで貯めていたアイデアを放出したくなるかも。メールなどでやりとりするよりも、お互いに顔を見て話すほうが上手くいきそう。ちょっと面倒に感じることでも、頑張ってやりとげると良いでしょう。夜は趣味など好きなことを楽しんで。次の一手がぼんやりと見えてくるようです。色々なものに接していると、やりたいものができるかも。今日は、なるべく受け身でいることを意識してみて。そのほうが多くのものを受け取れることでしょう。今日は、環境を整えるようなことを行いましょう。一つひとつ向き合って整理していくと、まるで自分の心や体のなかを見つめ直しているかのような気分になるかも。スッキリできると集中力もアップ！ちょっと退屈に感じるときは、海外の文化に触れたり、小説などを気晴らしに読んだりすると良いかも。自分の想像を超えたものから刺激をもらえることでしょう。寝る前に好きな香りに触れるのも◎コントロールできないことがあってもイライラしないようにしましょう。好きなものを食べるなど、ちょっと気分を入れ替えるようなことを行ってみて。相手に何かを伝えるときはいつもより丁寧にすると良いでしょう。急な用事ができるなど、出かけることが多くなりそう。その場は楽しくても、慣れない場所だったりすると後から疲れが出てしまうかも。帰宅後は長めのバスタイムでリフレッシュ。1日の中で、やりたいこと・好きなことを行う時間を持つようにしましょう。ちょっとした自分のワガママを叶えてあげると、ストレスも溜まりにくくなるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。