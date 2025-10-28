北海道日本ハムファイターズは28日、宮内春輝投手、松岡洸希投手、根本悠楓投手、星野ひので外野手、育成の中山晶量投手の5名と来季の契約を結ばないことを発表した。

宮内は2022年ドラフト6位で入団し、プロ1年目の2023年に15試合に登板する。だが、同年オフに左膝の大けがを負い、育成契約に。

2024年に支配下復帰するも、同年オフに戦力外を受けて再び育成契約。2025年3月に支配下登録を果たした今季だったが、一軍登板はなく、自身3度目の戦力外となった。

松岡は2019年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団。2022年オフの現役ドラフトで日本ハムへ加入した。

今季は育成契約で迎えたが、3月に支配下復帰。3月から4月にかけて一軍で3試合に中継ぎ登板した。だが、防御率6.75と結果を残せず、以降は登板機会を得られなかった。

根本は2020年ドラフト5位で日本ハムに入団。身長173センチと小柄ながら、キレのある変化球と投球術を武器に、プロ2年目は13試合登板で3勝3敗、防御率2.52の好成績を残した。

2023年も5試合登板で3勝（1敗）をマークし、秋には侍ジャパンにも選出された。更なる飛躍が期待されたが、徐々に制球に苦しむようになり、今季は一軍登板がなかった。

星野は2023年ドラフト5位で前橋工高から入団。今季はファームで52試合に出場したが、打率.138に終わり、一軍出場機会を得ることはできなかった。

中山は2022年ドラフト育成2位指名を受けて入団。188センチの長身から繰り出すパワーピッチングで、昨季は二軍で20試合に登板した。

今季もファームで19試合（先発6試合）に登板し、2勝1敗、防御率1.88と健闘するも、支配下契約には至らなかった。

実績を持つ選手や年齢的に若い選手も多く、去就が注目される。

