「よだかのレコード」とコラボレーション

謎解きコラボVカフェ「ようこそ、イチナナミステリー社へin SHIBUYA」は、数々の体験型謎解きを手がける「よだかのレコード」とコラボレーションした企画。「17LIVE」で活躍するイチナナVライバーと一緒に「ドラマチック謎解き体験」ができ、今年7月に開催したアプリ内予選イベントにて、ランキング上位に入賞した18名のVライバーが登場する。

チケットは全て食事(会場限定コラボフード、ドリンク、デザート付き)と謎解き体験がセットになっており、食事の際は各時間帯に出演するVライバーたちが順番にテーブルに挨拶に。謎解きイベントは1人でも参加可能で、同じテーブルの人と協力して謎を解くことも、一人で謎を解くこともできる。

また、イベント当日はコラボVカフェ会場限定グッズとして、Vライバーの名前が刻まれた「ランダムアクリルネームキーホルダー」を数量限定で販売予定だという。