ロサンゼルスドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。9回にドジャース二塁手のトミー・エドマンに好守が飛び出し、無失点に切り抜けるシーンがあった。
5－5で迎えた9回表。ドジャースのマウンドには、日本人投手として4人目となるメジャー1年目でのワールドシリーズ登板を果たした佐々木朗希が8回から引き続いて上がった。
佐々木は1死からアイザイア・カイナーファレファを四球で歩かせ、打席に5番のドールトン・バーショを迎えた。
6球目、低めのスプリットをバーショが引っ張って捉えた。痛烈な打球が一塁手のフレディ・フリーマンのミットをはじく。
打球の行方をみた一塁走者は二塁を回って、三塁を目指して駆ける。
右翼線を転々とするボールを二塁手のトミー・エドマンがスライディングしながら押さえ、瞬時に体勢を立て直して三塁へ送球。正確を期したワンバウンド送球を三塁手に送り、見事タッチアウトにした。
ピンチを味方の攻守に助けられた佐々木はこの回も無失点で切り抜けた。
試合はその後延長戦に突入し、18回にフリーマンがバックスクリーンへサヨナラ本塁打を放ち、ドジャースが6-5で死闘を制した。
