ライカ誕生100年周年｜100台限定の「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"」発表

1925年、いまから100年前にライプツィヒ春季見本市で発表された「ライカI」は、本年で誕生100年周年を迎えた。これを記念し、ライカは「100 years of Leica: Witness to a century (1925-2025) | ライカの100年：世界を目撃し続けた1世紀」と題し、世界6カ国で記念イベントを含むセレブレーションを展開している。

【画像】日本国内のみで100台限定での販売！⾮常に希少性が⾼いライカの100周年特別限定モデル（写真5点）

この記念イベントが、ドバイ、ミラノ、ニューヨーク、ウェッツラー、上海に続いて東京でも開催されたことを記念し、M型カメラの100周年特別限定モデル「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"」の発売が発表された。この特別モデルはイベントが開催される国と都市の名前が刻印された⾮常に希少性が⾼いモデルとなっており、販売は日本国内のみ。100台限定となる。

トップカバーには「Leica」の文字とともに開催都市「TOKYO JAPAN」の文字を特別に刻印。シャッターボタンやメインスイッチなどの操作部はシルバークローム仕上げとなっており、ブラックとシルバーの組み合わせにアクセントのレッドが入ったクラシックな仕上がりだ。ちなみにレザー外装に施されたブラックのカウハイドレザー独特の質感は、初期のM型カメラに採用されていたヴァルカナイトを彷彿させるエレガントな佇まいが印象的である。

本モデルには誕生100周年記念を示す「100」のロゴが入ったブラッククローム仕上げのホットシューカバー、本体正面には「Leica」の赤いロゴの代わりにブラックのマイナスねじ、「001/100」から「100/100」までのシリアルナンバー、同梱の製品証明書など、限定モデルだからこその特別な要素が所々に散りばめられている。