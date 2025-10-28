ロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦し、延長18回の大激闘の末に6-5で勝利。対戦成績2勝1敗とした。この試合で、ドジャースのパフォーマンスはどうだったのだろうか。ここでは、WS第3戦に出場したドジャースの選手・監督を採点する。

野手陣の評価は？

1番（指）大谷翔平

評価：100点 衝撃の1試合2発を含む4安打3打点。4度の申告敬遠を含む全9打席出塁と圧巻のパフォーマンスを見せ、勝利の立役者となった。

2番（遊）ムーキー・ベッツ

評価：30点 打撃面では7打数1安打1四球。遊撃守備では1失策を喫するなど、大きな見せ場は作れなかった。

3番（一）フレディ・フリーマン

評価：80点 延長18回に値千金のサヨナラホームラン。6時間半を超える大激闘に終止符を打った。中盤にも同点タイムリーを記録。

4番（捕）ウィル・スミス

評価：50点 この日は目立つ活躍こそなかったが、捕手としてフル出場。計10投手を懸命にリードした。

5番（三）マックス・マンシー

評価：20点 クリーンアップへ打順を上げたが、ノーヒットと期待に応えられず。7回、一打勝ち越しのチャンスでも凡退した。

6番（右）テオスカー・ヘルナンデス

評価：80点 打っては先制ホームランを含む4安打の固め打ち。守備でも延長10回、華麗な連係プレーで勝ち越しを阻止するなど攻守に奮闘した。

7番（二中）トミー・エドマン

評価：50点 失点に繋がるエラーを献上したものの、9回には佐々木朗希を救うビッグプレー。打撃では二塁打1本を記録。

8番（左）キケ・ヘルナンデス

評価：60点 ”ポストシーズン男“が2安打を記録。レフトでもそつなく守備機会をこなした。

（打二）ミゲル・ロハス

評価：60点 代打で登場し、1球で送りバントに成功。サヨナラのチャンスでは凡退した。

9番（中）アンディ・パヘス

評価：20点 打席では粘りを見せたものの、5打数ノーヒットと結果を出せず。復調のきっかけは掴めなかった。

（打左）アレックス・コール

評価：30点 サヨナラのチャンスで代打起用も、遊飛で凡退。3打席目でワールドシリーズ初安打を放った。

投手陣・監督の評価は？

（投）タイラー・グラスノー

評価：30点 序盤に2点の援護をもらったが、4回に一挙4失点。リードを守れず、5回途中で降板となった。

（投）アンソニー・バンダ

評価：60点 イニング途中での登板となったが、打者1人を打ち取って役割を果たした、

（投）ジャスティン・ロブレスキ

評価：80点 同点の場面でマウンドに上がり、1回2/3を無失点。試合を落ち着かせるナイスピッチングだった。

（投）ブレイク・トライネン

評価：0点 ワールドシリーズでも救援失敗。2死走者なしから勝ち越し点を献上した。

（投）ジャック・ドライヤー

評価：20点 味方のミスもあったが、1死しか奪えず。得点圏に走者を残してマウンドを降りた。

（投）佐々木朗希

評価：90点 ワールドシリーズ初登板だったが、8回勝ち越しのピンチで見事な火消し。次イニングも続投し、無失点に抑える好リリーフを披露した。

（投）エメ・シーハン

評価：70点 延長戦からマウンドに上がって好救援。最後は満塁の走者を残してマウンドを降りたが、2回3/2を無失点と結果を残した。

（投）クレイトン・カーショー

評価：70点 2死満塁の大ピンチで、今年のワールドシリーズ初登板。ニゴロに打ち取り、チームの窮地を救った。

（投）エドガルド・エンリケス

評価：80点 延長13回からマウンドへ。強力ブルージェイズ打線に対し、2イニングをほぼパーフェクトに封じた。

（投）ウィル・クライン

評価：90点 ロングリリーフとなったが、4回無失点の熱投。苦しいブルペン事情を救い、見事に勝利投手となった。

デーブ・ロバーツ監督

評価：30点 またしても疑問が残る継投策が多かった。延長18回での勝利は、ワールドシリーズ連覇へ勢いがつきそうだ。

【関連記事】

【了】