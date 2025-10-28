ロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地での『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。日本人選手では、大谷翔平が「1番・指名打者（DH）」出場。試合はドジャースが6-5でサヨナラ勝ちを収めた。







ドジャースは初回、2死から3番フレディ・フリーマンが二塁打でチャンスメイクし、4番ウィル・スミスがセンターへのタイムリーヒット。鮮やかな先制攻撃で、第1戦に続いて先取点を挙げた。



ドジャースの先発マウンドに上がった山本は、初回に無死一、三塁のピンチを背負ったが、クリーンアップを抑え込み、無失点の立ち上がり。



しかし3回、先頭のジョージ・スプリンガーへの死球、3番ブラディミール・ゲレーロJr.にあわやスタンドインの安打を打たれて1死一、三塁とされると、4番アレハンドロ・カークに犠飛を献上。同点に追いつかれた。



その後は、ドジャース先発・山本、ブルージェイズ先発ケビン・ガウスマンが緊迫の投手戦を展開。両投手が強力打線を封じ、ゼロ行進を続けた。



試合が動いたのは7回、ドジャースは1死走者なしの場面で、4番スミスがレフトスタンドへの確信弾。待望の勝ち越し点を奪うと、さらに、6番マックス・マンシーにもソロ本塁打が生まれ、リードを2点に広げた。



さらに8回、1番・大谷翔平の安打などで1死満塁の局面を作ると、相手のバッテリーエラーと併殺崩れの間に2得点。ブルージェイズの救援陣に対し、貴重な追加点を挙げた。



援護をもらったドジャース先発・山本は、4回以降パーフェクトと強力ブルージェイズ打線を圧倒。最後まで圧巻のピッチングを披露し、驚異のポストシーズン2試合連続完投勝利をおさめた。



この日の山本は、9回（105球）を投げ、被安打4、与四死球1、奪三振8、失点1の投球内容。大谷は、4打数1安打（左飛、三邪飛、三邪飛、右安）の成績となった。











【動画】フリーマンのサヨナラ本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより









FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING!

