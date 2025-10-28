大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースとトロント・ブルージェイズのワールドシリーズ（WS）は、日本時間28日からドジャースの本拠地に戦いの場を移している。その前日にデーブ・ロバーツ監督が口にした発言がブルージェイズファンから批判されているという。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督はWS第2戦後のトロントからロサンゼルスへのチームの遠征について質問され、記者団に『あまり深く立ち入りたくはない。30分前に到着したばかりだ。遅延があった。意図的だったかどうかはわからない。しかし、国際的な手続きは本当に大変だった。でも、なんとかやり遂げた』と答えた」と言及。

続けて、「彼の発言はブルージェイズファンに不評で、いつも不平を言っていると激しく非難されている」としつつ、「ブルージェイズが税関を管理していると思っているのか？」、「ただ騒ぎを起こそうと文句を言ってるだけだ」、「負けるのが怖くて、入国審査官のせいにし始めたのか？」といった不満の声を紹介している。

ロバーツ監督がどのような意図で前出の発言を口にしたかは定かではないが、ブルージェイズ側には軽率な発言と捉えられてしまったようだ。

