ロサンゼルスドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。8回に佐々木朗希がマウンドに上がり、ワールドシリーズ初登板を果たした。



5－5で迎えた8回表、ドジャースは1死一、二塁のピンチを招く。ここでドジャースベンチはジャック・ドレーヤーに代えて佐々木朗希をマウンドに送った。







佐々木はこれがワールドシリーズ初登板。日本人投手としてメジャー1年目でのワールドシリーズ登板は、2007年の松坂大輔、岡島秀樹（共にボストン・レッドソックス）、昨年の山本由伸に次ぐ4人目となる。



佐々木は最初のバッターのタイ・フランスを156キロストレートで三塁ゴロに仕留める。続くネーサン・ルークスには5球すべてスプリットを投じ、投ゴロに抑えてピンチを見事無失点で切り抜けた。



佐々木は9回も引き続きマウンドに上がり、トミー・エドマンの好守備などにも助けられながら無失点投球。この日は打者7人に投げ、被安打1、失点0に封じ込めた。



試合は12回まで終了し、5－5の同点のまま展開している。















【動画】佐々木朗希、ワールドシリーズ初登板がこちら！

MLBの公式Xより









Roki Sasaki escapes the 8th inning tied!

