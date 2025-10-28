メジャーリーグ 最新情報



トロント・ブルージェイズは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でロサンゼルス・ドジャースと対戦。6回、ブルージェイズ内野陣の好守備が飛び出して無失点に切り抜けるシーンがあった。





4－4の同点で迎えた6回裏。ブルージェイズのマウンドには3番手のルイ・バーランドが、前の回から引き続き上がった。



2死一塁となり、打席は8番のキケ・ヘルナンデス。バーランドが投じた4球目、161キロの低めのストレートをヘルナンデスが強いスイングで引っ張った。



打球はゴロとなって三遊間深いところへ。これを遊撃のアンドレス・ヒメネスが逆シングルで捕球しながら体を反転してジャンピンスロー。



このプレーを見て、二塁に到達していた一塁走者のテオスカー・ヘルナンデスが三塁を狙ってスタートを切った。







打者走者のアウトは難しいと判断した一塁手のブラディミール・ゲレーロJr.は、ヒメネスの送球を一塁ベースで手前で捕球するや、間髪入れずに矢のような送球を三塁に送る。



三塁手アーニー・クレメントがゲレーロJr.の送球を流れるように走者にタッチし、見事一塁走者のヘルナンデスをアウトにした。



ヒメネス、ゲレーロJr.、クレメントの鮮やかな守備で、ブルージェイズはこの回を無失点で切り抜けた。



試合は延長戦に入り、5－5の同点となっている。











【動画】これぞメジャー最高峰、ヒメネス&ゲレーロJr.の驚愕守備を見よ！

THE BLUE JAYS END THE 6TH INNING ON A WILD PLAY

【関連記事】【了】