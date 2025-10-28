巨人・阿部監督 (C)Kyodo News

　巨人は10月29日からジャイアンツタウンスタジアムと読売ジャイアンツ球場室内練習場で始まる秋季キャンプメンバーを発表した。

　午前組、午後組、自主調整組、日本代表組に分かれ、午前組は9時00分にGタウンに集合し練習が始まり、午後からはG球場室内に移動して練習を行う。午後組は、午前中にG球場室内で練習を始まり、13時30分にGタウンに集合して午後の練習を行う。

　【午前組】

〈投手〉13名

17西舘勇陽、47森田駿哉、57宮原駿介、62横川凱

63泉圭輔、65石川達也、68菊地大稀、91堀田賢慎

019園田純規、023田村朋輝、026吉村優聖歩

035ルシアーノ、068代木大和　

〈野手〉15名

24大城卓三、67山瀬慎之助、5門脇誠、23石塚裕惺

32浦田俊輔、35泉口友汰、40中山礼都、52リチャード

60荒巻悠、007宇都宮葵星、44佐々木俊輔、50オコエ瑠偉

51浅野翔吾、59若林楽人、013ティマ

___________________________________

【午後組】

〈投手〉21名

31赤星優志、46又木鉄平、48田中千晴、53高梨雄平

64山田龍聖、90石田充冴、97井上温大、99京本眞

014堀江正太郎、015鈴木圭晋、016千葉隆広

018木下幹也、021松井颯、028富田龍

029西川歩、030吹田志道、034森本哲星

041黄錦豪、042グズマン、063花田侑樹、077石田隼都　

〈野手〉21名

37郡拓也、94喜多隆介、010大津綾也、022亀田啓太

024坂本達也、00湯浅大、61増田陸、002中田歩夢

004村山源、005田上優弥、008相澤白虎、025竹下徠空

027北村流音、12萩尾匡也、38岡田悠希、69笹原操希

96三塚琉生、98鈴木大和、033平山功太

049フェリス、051舟越秀虎　

___________________________________

【自主調整組】※29日のみ全体集合

〈投手〉7名

11田中将大、19山﨑伊織、20戸郷翔征

41中川皓太、45田中瑛斗、58船迫大雅、66平内龍太　

〈野手〉6名

10甲斐拓也、22小林誠司、0増田大輝

2吉川尚輝、6坂本勇人、8丸佳浩　

___________________________________

【日本代表組】3名 ※29日全体集合は自主練習で5日に代表に合流

15大勢、27岸田行倫、25岡本和真　

※期間中に、入れ替えや天候などでの影響で、メンバー、時間、場所等、変更の可能性あり。