日本ハムは28日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で根本悠楓投手（22）、松岡洸希投手（25）、宮内春輝投手（29）、星野ひので選手（20）、育成選手の中山晶量投手（26）の5選手に対し、来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。

根本は20年ドラフト5位で入団すると、3年目の22年、4年目の23年に3勝を挙げた。23年10月に開催された『第2回アジアチャンピオンシップ』の日本代表に選出されるなど、期待の左腕だったが、24年は2試合の登板にとどまり、今季は一軍登板がなかった。