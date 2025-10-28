メジャーリーグ 最新情報

トロント・ブルージェイズは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でロサンゼルス・ドジャースと対戦。「6番・捕手」でスタメン出場したアレハンドロ・カークが、4回に逆転3ラン本塁打を放った。





1勝1敗のタイで幕を開けたワールドシリーズ第3戦。



ブルージェイズは先発のマックス・シャーザーは、2回と3回に1点ずつ失点。打線はドジャース先発タイラー・グラスノーに3回まで無得点に抑えられる展開となった。



0－2の状況で迎えた4回表。ブルージェイズは四球とエラーで1死一、三塁の好機をつくり、6番のカークが右打席に入る。その初球だった。







グラスノーが投じたカーブをうまく溜めて強振すると、打球は左中間スタンド最前列に舞い込む逆転の3ラン本塁打となった。



カークは今シリーズ波に乗っており、初戦は3打数3安打2打点。敗れた第2戦でも、完投の山本由伸に一矢報いる犠飛を放った。



この試合の3ランで今シリーズ計6打点とし、ブルージェイズのポイントゲッターとなっている。









【動画】ア・リーグ王者の底力、カークの逆転3ランがこちら！

MLBの公式Xより











ALEJANDRO KIRK GO-AHEAD THREE-RUN HOMER!

