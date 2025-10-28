ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』第7話が、きょう28日(21:00〜)に配信される。

  • 『ラブキャッチャージャパン2』場面カット

    『ラブキャッチャージャパン2』場面カット

『ラブキャッチャージャパン2』

この番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。

『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーだ。スタジオMCは、見取り図の盛山晋太郎、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。

“番組史上最大の修羅場”

第7話では、うらら・えみりの2人とそれぞれ距離を縮めてきた、まさおをめぐって、“番組史上最大の修羅場”が巻き起こる。複雑に揺れる関係の中で、うららは現状をかいりに相談。渦中のまさお・うらら・えみり、そしてかいりの4人で話すことに。

「昨日えみりちゃんから聞いた」と切り出したうららは、2人の関係について核心に迫る質問を投げかけるが、まさおは「そんなことしてた?」としらを切るようなそぶり。「弁明の余地はないの?」という問いかけにも、まさおは「悪いと思ってないしな」と開き直り気味で返す。

想像を超える展開

そして、「指名された人は、必ず正直に答えてください」というルールのもと、「9の質問リレー」が行われる。

最後の“9つ目”の質問として、「あなたの正体は何ですか?」が参加者に投げかけられることに。今夜もまた、参加者の“正体”が明らかになる瞬間が訪れる。質問リレーは、かいりからスタート。「今一番気になってる人を指さして」などの質問が続く中、最後の問いは、思わぬ人物に投げられる。想像を超える展開に、山本が思わず立ち上がる一幕も。

(C)CJ ENM CO., LTD. All Rights Reserved　(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ラブキャッチャージャパン』の参加者たちは事前に、真実の愛を見つける「ラブキャッチャー」か、多額の賞金を狙う「マネーキャッチャー」のいずれかを選択。「ラブキャッチャー」は「マネーキャッチャー」に騙されずに、真実の愛をみつけられるかが鍵となり、「マネーキャッチャー」は「ラブキャッチャー」を 見極め、偽のカップル成立をすることが賞金獲得の条件となる。今シーズンから「マネーキャッチャー」の 賞金は、1000万円を山分けできるという、新たなルールが加わる。最終日の夜のセレモニーで想いを伝え合い、2人が共に「ラブキャッチャー」なら真実の愛のカップルが誕生。しかし、「ラブキャッチャー」と「マネーキャッチャー」が結ばれれば、後者が賞金を手にすることに。もし「マネーキャッチャー」同士が結ばれれば、愛も賞金も得られずに旅は終わる。

「弁明の余地はないの?」　複雑に揺れる関係の中で“番組史上最大の修羅場”が巻き起こる
