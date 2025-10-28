元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で27日に公開された動画に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムが、ソフトバンクにクライマックスシリーズ(以下、CS)で敗れた理由を指摘した。

新庄剛志監督

「あのシリーズで負けたのは“アドバンテージの差”だよね」

今季、2位でCSに進出し、ファイナルステージでは王者・ソフトバンクをあと一歩まで追い詰めた日本ハム。

この結果について、高木氏は「あのシリーズで負けたのは“アドバンテージの差”だよね」とコメント。ペナントレース1位のソフトバンクに与えられた1勝のアドバンテージが、結果的に明暗を分けたと分析した。

さらに、「逆王手をかけた影響で、ソフトバンクが背水の陣を敷けた」と続け、2連敗のあと3連勝で王手をかけた日本ハムの側に“欲”が生まれたことを問題視。「それまで日本ハムは無欲で戦えていたのに、“ここまで来たら勝ちたい”という欲が出た途端に流れが変わった。でも、それは人間として自然な心理。そういう欲は出るよ」と語り、メンタル面での変化が試合に影響を与えたとの持論を展開した。

その一方でソフトバンクは「もう負けたら終わり」「俺たちは王者なんだという背水の陣を敷けた」という状態で戦えたことが、逆に本来の実力を引き出す契機となったと述べた高木氏。「気持ちや思考、そういう部分が勝負に表れたかなって」と自身の印象を語っていた。