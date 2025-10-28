「話し合いを続けていく」ダルビッシュ有、去就まだ未定！？　編成本部長…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、まだ契約が残っているとは言え、来季の去就は不透明なままとなっている。パドレスのAJ・プレラー編成本部長は、今後も話し合いを続ける意向を示した。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ダルビッシュは2020年12月からパドレスに在籍し、これまでチームのエースとして活躍してきた。

しかし、近年は怪我に悩まされることが多く、今年は開幕直前で肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験。

ようやく今年7月に今季初出場を果たし、今季は15試合の登板で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしている。

パドレスとの契約は2028年まで残っており、通常であれば来季もチームに残ることになる。

ただ、ダルビッシュは来年40歳を迎える上に怪我がちな状況だ。

これは来季へ向けて懸念材料になるかもしれない。

それでもAJ・プレラー編成本部長は「今後数週間をかけて、彼と話し合いを続けていくつもりだ。

彼はこのチームにとって非常に重要な存在。

ここからさらに議論を重ねていくことになるでしょう。

まだ始まったばかりだ」と述べ、まだ結論を急がない様子を見せている。

