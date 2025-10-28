「話し合いを続けていく」ダルビッシュ有、去就まだ未定！？　編成本部長…

ダルビッシュ有 最新情報
サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、まだ契約が残っているとは言え、来季の去就は不透明なままとなっている。パドレスのAJ・プレラー編成本部長は、今後も話し合いを続ける意向を示した。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。
ダルビッシュは2020年12月からパドレスに在籍し、これまでチームのエースとして活躍してきた。
しかし、近年は怪我に悩まされることが多く、今年は開幕直前で肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験。
ようやく今年7月に今季初出場を果たし、今季は15試合の登板で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしている。
パドレスとの契約は2028年まで残っており、通常であれば来季もチームに残ることになる。
ただ、ダルビッシュは来年40歳を迎える上に怪我がちな状況だ。
これは来季へ向けて懸念材料になるかもしれない。
それでもAJ・プレラー編成本部長は「今後数週間をかけて、彼と話し合いを続けていくつもりだ。
彼はこのチームにとって非常に重要な存在。
ここからさらに議論を重ねていくことになるでしょう。
まだ始まったばかりだ」と述べ、まだ結論を急がない様子を見せている。
