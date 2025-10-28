玄関は運の出入り口といわれ、金運や仕事運を左右する大事な場所です。玄関の状態を見れば、お金が貯まる人か、貯まらない人かがわかります。では早速、金運が逃げる玄関の特徴を見ていきましょう。

◆自宅の玄関をチェックしてみよう！

もしご自宅の玄関が以下のような状態であれば、金運がダウンしてしまいます。

◆金運がアップする玄関にチェンジ！3つのポイント

金運がアップする玄関は、以下のような状態です。整理・整頓するポイントは、「玄関口（たたきエリア）」「下駄箱」「あがり場」の3カ所になります。

◇1. 玄関口に余計なものを置かない

玄関口（たたき）は、訪れた人が最初に目にするエリアであり、運が入ってくるときにも、必ず通る場所であるといわれています。そのため、たたきが汚いと良い氣を呼び込むことができません。

家の中はキレイに掃除をする人であっても、玄関口の掃除まで手が回らない人は少なくありません。タイルの溝などにゴミはつまっていないか、汚れていないかをチェックしてください。掃き掃除のあとに拭き掃除をすると完璧です！

また、ものや靴を出しっぱなしにするのもNGです。使わない傘はそのまま放置せずに傘立てなどに収納する、靴は履く分のみ出しておくことが鉄則です。

◇2. 下駄箱には履く靴だけを置く

下駄箱がぎゅうぎゅうにつまっているのはNGです。もう履かない靴やサイズがあっていない靴は、誰かに譲る・売却するなどして処分してしまいましょう。

靴は履いてこそ、その役割が生きてきます。履かない・履けない靴をいつまでも置いておくと、運気が下がってしまいます。靴は履く分のみ持っておくことを徹底しましょう。

◇3. あがり場にマットを敷く

玄関のあがり框、あがり場は、外と内との結界の役割を担う大切なスペースです。そのため、外から持ってきてしまった良くない氣を室内に持ち込まないためにも、マットを敷くことをおすすめします。

高価なものでなくてもOK。もちろん、マットは、常に清潔な状態をキープするようにしてください。

◆玄関の金運UPアイテムは「鏡」！

玄関に鏡を置くと、開運するといわれています。置く位置にも意味があり、金運アップしたいなら、玄関から入ってドアの左側に置くとよいでしょう。右側に置くと地位や名声が得られるといわれていますので、参考にしてみてください。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

イラスト／yae arima

