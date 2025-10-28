横浜F・マリノスは28日、西野努スポーティングダイレクター（SD）が今シーズン限りで契約満了となることを発表した。

1971年3月13日生まれで現在54歳の西野氏は現役時代に浦和レッズでプレー。2019年11月から昨年4月まで古巣のテクニカルダイレクター（TD）を務め、今シーズン開幕前に横浜FMのSDに就任した。

横浜FMは今シーズン開幕直後から不振が続き、4月にはスティーブ・ホーランド前監督を解任。ここまで35試合を消化した2025明治安田J1リーグでは10勝7分18敗・勝ち点「37」の17位に沈んでいるが、J2降格圏の18位横浜FCとは「5」ポイント差をつけており、次節の結果次第でJ1残留が決まる状況となっている。

西野氏は契約満了に際し、クラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。

「シーズン中のため、コメントや総括はシーズン終了後にあらためてお伝えさせていただきます。ホームゲーム1試合を含め、残り3試合、まだ何も終わっていません。全力を尽くし、チームとともに最後まで戦い抜きます。クラブを支えてくださる皆さまの熱いご声援が、選手たちにとって大きな力となります。どうか引き続き、熱いご声援でチームへの後押しをお願いいたします」