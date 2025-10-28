大谷翔平、3安打2打点の大暴れ！同点のホームも踏む【MLBワールドシリーズ…

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルスドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。大谷は「1番・DH」で出場した。





ブルージェイズ先発は、過去にサイ・ヤング賞を3度受賞したマックス・ジャーザー、ドジャース先発はタイラー・グラスノーでスタートした。







ドジャースが1-0とリードして迎えた3回、1死走者なしで大谷に第2打席が回った。



シャーザーの投じた6球目を完璧に捉えると、打球はあっという間に右翼スタンドへと飛び込んだ。



大谷はワールドシリーズ第1戦目に続き、今シリーズ2本目のホームランとなった。



2-4とリードされて迎えた5回の第3打席では、1死一塁から左中間を破る適時二塁打をマーク。その後のフレディ・フリーマンのタイムリーで、大谷は同点のホームを踏んだ。



大谷は第1打席でも二塁打を放っており、この日3打数3安打2打点の活躍を見せている。











【動画】大谷翔平、値千金の二塁打がこちら！

Shohei Ohtani makes it a 1-run game!

【関連記事】