「先発投手を渇望するチームへ」千賀滉大、優勝候補にトレード？　米紙が…

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、来季別のチームのユニフォームを着てプレーしているかもしれない。米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が、メッツから他球団へ移る可能性がある5人の選手を選出した。

メッツの投手陣は、今季前半にリーグトップのチーム防御率を記録するほど好調を維持し、それに伴ってチームは好成績を残し、ナ・リーグ東地区で首位を走った時期もあった。

しかし、シーズン後半に入ると千賀を筆頭に投手陣が低迷し、2位に転落してフィラデルフィア・フィリーズに首位を譲っている。

千賀は最終的にマイナー降格。チームも立て直すことができず、プレーオフ進出を逃した。

そのため、今オフには積極的な補強を行うことが予想される。

それと引き換えにメッツを去る選手もいるだろう。

同メディアは、千賀、ジェフ・マクニール内野手、マーク・ビエントス内野手、デービッド・ピーターソン投手、ロニー・マウリシオ内野手がトレード候補になると予想した。

千賀については「彼は2025年序盤、エース級の活躍を見せ、防御率3.02を記録した。

だが、ハムストリングの怪我でシーズンを棒に振った。

来季開幕時点で33歳の彼は、健康であればローテーションの軸を担える力を持つが、耐久性への不安から評価が高いうちにトレードを模索する可能性もある。

先発投手を渇望する優勝候補チームからの関心が寄せられるかもしれない」と伝えている。

