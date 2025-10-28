大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トミー・エドマン外野手が右足首の故障を抱えながらワールドシリーズ（WS）を戦っている。現在の状態はまずまずだというが、今オフは手術を行う可能性もゼロではないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「エドマンはこれまでプレーオフの試合のうち、1試合を除いて全試合に出場。打率.262、出塁率.295、長打率.429、2本塁打、6打点とまずまずの成績を残しているが、二塁しか守れない状況が続いている。故障者リスト（IL）入りしていた期間を経て回復し、終盤には中堅を守れるようになるのではないかと期待されていた」と言及。

続けて、「オフシーズン中に右足首の手術を受ける必要があるかと問われたエドマンは、明確な答えを出すことができなかった」としつつ、「確かなことは言えない。シーズン終了後に評価することになるだろう。現時点では、WSの残り試合をプレーするだけで全く問題ないと思う。ポストシーズンを通じてかなり改善しており、今は非常に良い状態だが、それはオフシーズンに話し合うことだ」という本人のコメントを紹介している。

ポストシーズンでは26日終了時点で打率.262とまずまずの数字を残しているエドマンだが、WSを最後まで乗り切ることはできるだろうか。

【関連記事】

【了】