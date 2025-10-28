ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（写真：Getty Images）

メジャーリーグ　最新情報

　トロント・ブルージェイズは24日（日本時間25日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でロサンゼルス・ドジャースと対戦。2回、ブルージェイズにとって痛恨のシーンがあった。

 
　ブルージェイズ先発はマックス・ジャーザー、ドジャース先発はタイラー・グラスノーでスタートした。
 
　0-0で迎えた3回、ブルージェイズ4番のボー・ビシェットが安打を放ち、無死一塁とする。
 
　打席には5番のドールトン・バーショ。カウント3-1から投じられた5球目が高めに浮き、バーショは四球と思ったのか一塁へ歩きかけた。
 

 
　しかし、審判の判定はストライク。すると、一塁走者のビシェットが飛び出してしまい、タッチアウトとなった。
 
　これに対し、ブルージェイズのシュナイダー監督は抗議。審判のストライクコールが遅れたようにも思えたが、判定は覆らなかった。
 
　試合は現在、ブルージェイズが4-2でリードしている。





【動画】審判のコールが遅かった...？実際のシーンがこちら
MLBの公式Xより
 

 

Bo Bichette is picked off for the first out of the 2nd inning

— MLB (@MLB)

 


 
【関連記事】





 
【了】