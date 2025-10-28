大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日（日本時間28日）、トロント・ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回の第2打席でワールドシリーズ第2号となるソロ本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』が綴っている。

大谷はこの日、初回にブルージェイズのマックス・シャーザー投手から2塁打を放って好機を演出。しかし、続くムーキー・ベッツ内野手とフレディ・フリーマン内野手、ウィル・スミス捕手が凡退し、得点には結び付かなかった。







その後、ドジャースは2回、テオスカー・ヘルナンデス外野手が左翼スタンドへソロ本塁打を放ち、先制に成功した。



ドジャースの勢いは止まらず、3回に迎えた大谷の第2打席、シャーザーの6球目を捉え、右翼スタンドへ追加点となるソロ本塁打を放った。この本塁打で、大谷は今ポストシーズン7本目の本塁打となる。



大谷の本塁打について同メディアは「大谷がシャーザーからソロホームランを叩き込んだ。ワールドシリーズ第3戦、ドジャースがブルージェイズを2-0でリード。凄すぎる！」と綴っている。











