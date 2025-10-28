岡山県備前市(びぜんし)は、県三大河川の「吉井川」が流れ、豊かな自然環境に恵まれているとともに、温暖な気候と自然災害の少なさを兼ねているまち。

「一千年の伝統を誇る陶芸の里」と街並みの散策が魅力的な備前エリア、大小13の「島」があり、海の幸とくだものが特産の漁師町・日生(ひなせ)エリア、のどかな風景と心地よい風が心を癒やしてくれる吉永エリアの3つのエリアに分かれています。

今回紹介するのは、2025年7月12日にオープンした備前市美術館の10月からの企画展「正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり」。貴重な古典籍を収蔵する、備前市穂浪(ほなみ)にある正宗文庫の紹介と、その創設者である正宗敦夫(まさむねあつお)の美術コレクションが展示されるイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、備前市のイベント「正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり」の詳細、新着の返礼品などについて調べてみました!

国文学の礎を築いた知の巨人「正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり」について

正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり

・開催会場：備前市美術館 2階展示室3

・会期：2025年10月11日(土)～12月14日(日)

※毎週月曜休館(祝日の場合は開館、翌日休館)

・開館時間：9:00～17:00(最終入場16:30)

・アクセス：【車】山陽自動車道備前ICから約15分

【J共交通機関】JR赤穂線「伊部」駅から徒歩1分／宇野バス「伊部駅前」停留所から徒歩2分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・チケット料金：大人500円、学生300円、中学生以下無料、65歳以上(備前市内在住)無料、65歳以上(その他地域在住の方)半額

国文学者・歌人である正宗敦夫は、古語研究の基礎を築いたと評価される「万葉集総索引」や、与謝野晶子・与謝野鉄幹と共に推進した「日本古典全集」全266冊の編纂、そして「正宗文庫」の設立など、多岐にわたる活動を通じて国文学の研究と発展に貢献しました。

「正宗文庫」は、備前市穂浪にある書籍や古典籍を収蔵する文庫。その創設者である正宗敦夫は、郷土岡山の歌人・学者の重要著作をはじめとする貴重な書籍を生涯を通して蒐集(しゅうしゅう)し、豊富な資料は今に至るまで大切に受け継がれています。

2002年より人間文化研究機構国文学研究資料館が定期的に文献調査とデジタル撮影を進めており、2022年度からは就実大学とともに共同研究「正宗文庫の研究」を開始し、2023年、2024年は岡山県立博物館にて新たな研究成果が展示。2025年4月からは、共同研究の第2クールが始まっているそうです。

「正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり」では、正宗文庫に収蔵される約7,000点・2万冊の資料から厳選した、江戸・明治・昭和の古典籍や古地図、文化人との交流を示す資料、人間国宝・金重陶陽(かねしげとうよう)の作品、正宗家兄弟ゆかりの品など、多彩な資料約40点を展示。正宗文庫の調査研究を長年進めてきた国文学研究資料館や就実大学による最新の研究成果が展示やトークでも紹介されるのだとか。

「備前市のかけがえのない文化として、敦夫選りすぐりの名品たちが形成する正宗文庫の小宇宙をご覧いただける機会となれば幸いです」と担当者は語っていました。

備前市の新着ふるさと納税返礼品について

備前市の豊かな自然の中で、ぶどうの栽培に最適な土壌と栽培方法にこだわり抜いた「桃太郎ぶどう」、「全国牡蠣-1グランプリ2024」でグランプリを受賞した「日生牡蠣」を紹介します。どちらも新着で、先行予約が開始された返礼品です。

【2026年発送分 先行受付開始! 】びぜん葡萄「桃太郎ぶどう」(露地栽培)約2kg入

・提供事業者：株式会社 フルーツパーク備前

・岡山県備前市佐山5249

・内容量：岡山県備前市産 樹上完熟「桃太郎ぶどう」(露地栽培) 約2kg(3～5房目安)

・寄附金額：2万7,000円

ぶどう栽培に適した温暖な気候の元で、栽培方法にこだわり早もぎ(青ちぎり)をせず、樹上完熟で出荷するよう収穫された「桃太郎ぶどう」です。岡山生まれで酸味が無く上品な味わいが特徴。シャインマスカットと同じく種無しで皮ごと食べることができます。

【先行受付スタート】《★選べる発送時期★》日生 牡蠣 5kg

・提供事業者：河内工房

・内容量：牡蠣 5kg (産地：日生産)

・寄附金額：2万2,000円

※2025年11月下旬～2026年4月中旬発送

栄養たっぷりな海で育った、臭みの少ない日生の牡蠣です。「全国牡蠣-1グランプリ2024」では、「サイズ、匂い、見た目などバランスがいいが、最も印象に残ったのは旨みが強かったこと」との評価を受けているのだそう。5kgのボリュームで届くので、家族みんなで楽しめます。

今回は岡山県備前市のイベント「正宗文庫の小宇宙 敦夫の愛した選りすぐり」と、返礼品を紹介しました。約7,000点・2万冊の貴重な古典籍を収蔵する正宗文庫の紹介と、創設者正宗敦夫の美術コレクションの展示です。会期中、ゲストを迎えたギャラリートークも全4回実施されるとのこと。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者