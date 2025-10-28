トップモデルに憧れる娘が摂食障害に　16歳で体重は36kgまで落ちて「歩けない」状態　無力感を感じていた母は兄弟たちに電話で相談した

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#8が、24日に配信された。

二女でモデルの未来リナが摂食障害に

今回は、俳優・城田優の母、ペピーの波乱万丈な人生に密着。「お母様じゃないよ、孫までペピーって呼んでる」と陽気に語るスペイン人のペピーは、3度の結婚と離婚を経験し、それぞれ父親が違う5人の子どもを育て上げたパワフルママだ。

番組では、二女でモデルの未来リナが摂食障害になった過去も明かされた。世界のトップモデルに憧れ「外食の前日は断食」「毎日何度も体重計に乗る」など自ら設けた食事や運動の1000項目のルールを1年以上守り続け、16歳で体重が36kgまで落ちて「歩けない」状態になった過去を涙ながらに回顧した。

当時「何もできないのがすごくつらい」と無力感を感じていたペピーは、兄弟たちに電話で「どうにか言ってくれない?」と相談。思い悩むペピーとリナを助けたいという思いで兄弟たちが協力し、リナがスペインで栄養士やセラピストにかかるために、それぞれの形で療養を全面的にサポートし、少しずつ回復に向かっていったという。

「みんなのサポートがあるってわかってたからこそ向き合えた壁」と語るリナは、家族の支えで大きな困難を乗り越え、現在はライフスタイルクリエイターとしても活躍。冷蔵庫に貼った家族写真を見ながら「それぞれ父親が違うんですけど、その違いを感じたことがないくらいつながっている」「この家族のもとに生まれてこられたことが人生最大の幸運」と語り、その絆の深さを見せた。

VTRの最後、ペピーは「家族はすべて」と語りつつ、子どもたちへのお願いとして「絶対施設に入れられないこと」と叫び、感動の空気を笑いに変えていた。

