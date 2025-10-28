「おそらくFA市場に出る」今永昇太、カブス退団なら行き先は？　米紙が獲…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、今オフの交渉次第で来季も同球団に残るのか、それとも他球団へ移るのかが決まる。米メディア『アリゾナスポーツ』は、同選手がフリーエージェント（FA）市場に出た場合、アリゾナ・ダイヤモンドバックスにとって最適な補強候補の一人になり得ると報じた。

今永とカブスの間には複雑な契約が結ばれており、今オフには重要な局面を迎える。

まず、カブスが3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを行使するかどうかを判断する。

実行されないなら、今度は今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを使うかどうか決める。

双方共にオプション破棄なら、今永はFAになる。

ただし、カブスが1年総額2200万ドル（約33億4000万円）のクオリファイングオファーを提示すれば、来季も残留する未来もあるだろう。

この段階では他球団にも今永と契約を結ぶチャンスがあり、獲得に動くチームが現れる可能性がある。

同メディアは「ダイヤモンドバックスが検討すべき先発投手候補」と題し、そのうちの一人として今永を選出した。

続けて「おそらく今永はより高額な契約を狙ってFA市場に出るだろう。

2024年はサイ・ヤング賞候補トップ5に入る活躍を見せたが、今季は怪我の影響で登板が25試合にとどまり、やや調子を落とした。

前半戦は防御率2.65と好調だったものの、後半13試合では防御率4.70に悪化した。

それでも日本での輝かしいキャリアを経て、メジャー2年間で通算防御率3.28という立派な数字を残している」と評価している。

