恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「魚座（うお座）」のあなたは「元カノを美化しがち」!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）繊細な魚座は、些細なことで自信を失いやすい傾向があります。妄想癖も手伝って、元カノを勝手に美化して自分と比較し、落ち込むことが多いかもしれません。恋人の愛を信じてもしばらくすると不安が勝り、元カノと自分を比べて落ち込み、再び信じるがまた不安に……という負のループに陥りやすいタイプでしょう。■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。Webサイト：https://selene-uranai.com/