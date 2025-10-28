恋人の元カノと自分を比べてしまう!?「水瓶座（みずがめ座）」のあなたは「元カノの存在も含めて好きになった人」!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。恋人の過去は気にしないつもりでも、ふとした瞬間に元カノの存在が頭をよぎることはありませんか？ もう終わった関係とわかっていても、好きだからこそ気になってしまうもの。恋人の昔の彼女と自分を比べてしまいやすい星座を、12星座別にみていきましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属 小林みなみさん）恋愛に対してドライで、いい意味で他人に興味がない水瓶座。元カノの存在は恋人の歴史の一部として考え、それを含めて好きになったのだから、元カノと自分を比べることすら発想にないのかもしれません。恋人が元カノの話をしても特に気にせず、「そんなことがあったんだ」とフラットに受け止めるタイプでしょう。■監修者プロフィール：小林みなみ（こばやし みなみ）編集・ライター。出版社、大手占いコンテンツ会社勤務を経て、フリーランスに。会社員時代に占いに初めてふれ、その世界にはまる。現在は、雑誌・WEBで占い記事をメインに執筆している。Webサイト：https://selene-uranai.com/