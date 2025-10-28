くら寿司は10月31日、TVアニメ「SAKAMOTO DAYS」とのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で開催する。

くら寿司×SAKAMOTO DAYS

同アニメは、集英社『週刊少年ジャンプ』で2020年より連載が開始され、全世界累計発行部数1,500万部を突破した鈴木祐斗氏による人気漫画『SAKAMOTO DAYS』が原作となっている。結婚を機に殺し屋を引退した坂本太郎が、家族と共に「坂本商店」を営みながら平穏な日常を送る一方で、愛する家族を守るために、次々と迫る刺客に立ち向かう「日常×非日常の殺し屋アクション」を描く。ユーモアあふれる日常描写と緊張感溢れるアクションが融合した独自の世界観で、多くのファンを魅了している。

「ビッくらポン!」で限定グッズが当たる

今回、初となるコラボキャンペーンでは、作品に登場する主人公の"坂本太郎"をはじめ、"朝倉シン"、"南雲"などの人気キャラクターグッズが登場する。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、キャラクターがデザインされた「ラバーチャーム」(全8種)や、キャラクターが寿司ネタになったデザインがあしらわれた「缶バッジ」(全10種)、「マグネットシート2個セット」(全5種)などの景品がもらえる。実施期間は10月31日～11月27日までで、無くなり次第終了となる。

会計2,500円ごとにオリジナルグッズをプレゼント

税込2,500円の会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施する。第1弾は、限定の描きおろしイラストを使用した「クリアファイル」(全4種)。10月31日より先着30万名に配布する。

第2弾は、TVアニメの名シーンを盛り込んだ「2026年クリアポスターカレンダー」(全4種)で、11月14日より、合計先着30万名にプレゼントする。