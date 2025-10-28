メガハウスは、ルービックキューブシリーズの新商品「ルービックキューブフラッシュ」を、2025年10月下旬より発売する。

本商品は、マジックミラーのような構造により普段は鏡面のように見えるキューブが、光ることで色が出現する、これまでにないギミックを搭載した革新的なルービックキューブ。

光っている間に回してそろえよう

本商品は、光ると色が出現する“フラッシュギミック”を搭載しており、通常時は全面が鏡面仕上げとなっている。中央にあるルービックロゴ付きのパネルを押すと発光し、隠れていた色が浮かび上がる仕組みだ。

普段は鏡面で色は現れない

光ることで色が現れる

さらに、2つのゲームモードを搭載。ひとつは、ボタンを押している間だけ光る「チェックモード」で、色を確認しながらそろえることができる。もうひとつは、ボタンを押すと1分間点滅し、点滅が速くなるほど緊張感が高まる「タイムリミットモード」。制限時間内にそろえられるか挑戦できるスリリングなモードとなっている。

視覚と時間のプレッシャーを活かした新感覚のルービックキューブで、遊びながら集中力や記憶力を鍛えることができるのがポイントだ。サイズは(W)57×(D)57×(H)57mmで、価格は4,950円。

