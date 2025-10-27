連続テレビ小説『ばけばけ』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)の脚本を手掛けているふじきみつ彦氏にインタビュー。高石あかり(高ははしごだか)演じる主人公・トキの最初の結婚相手・銀二郎に込めた思いや演じた寛一郎について話を聞いた。

113作目の朝ドラとなる『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツと、夫のラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く物語。小泉セツがモデルのヒロイン・松野トキを高石あかり(高ははしごだか)、小泉八雲がモデルのレフカダ・ヘブンをトミー・バストウが演じている。

「お互い好きだけど別れてしまった、みたいに描けたらいいなと」

寛一郎演じる銀二郎は、トキとお見合いをして松野家に婿入りするも、トキの祖父・勘右衛門(小日向文世)から強いられる剣の稽古や、あまりに膨大な借金に耐えられず出奔。トキは東京にいる銀二郎に会いに行くも、一緒に帰ることは叶わず、別々の道を歩むことに。

ふじき氏は、銀二郎について「大好きなキャラクターの1人です」と言い、史実としては残ってなかったものの夫婦の幸せな時間を意識的に描いたと語る。

「トキのモデルの小泉セツさんの最初の夫である前田為二さんが、銀二郎と同じように婿に入ってきて結局出奔してしまうというのは同じですが、私が読んだ資料では、結婚生活に関してほとんど書かれていませんでした。家訓を気にするおじじさまやあまりの貧しさで家を飛び出してしまい、セツさんが会いに行っても『絶対に家には帰らないし、来てくれるな』ぐらいの拒否感があり、セツさんはその帰りに川に身を投げようとしたというのが残っていて、史実のまま描くとあまりにもかわいそうだと。それが現実だとしても、僕は一瞬でも銀二郎とトキの間には楽しい時間が流れていてほしいと思って、ああいう風に書きました」

その思い通り、完成した映像を見ても、トキと銀二郎の幸せな瞬間がしっかり描かれていたとふじき氏は振り返る。

「寛一郎さん演じる銀二郎がすごく愛情深く真面目な人で、トキもそれに応えて、特に最初のしじみ汁を飲むところなどはすごく幸せそうだし、もちろんお見合いしてお寺に行くところも、怪談好きのトキがようやく本当に理想の人というか、自分の好きなものを一緒に好きになってくれる人に出会えたうれしさが描かれていて、2人がずっと幸せでいてくれたらいいなと思うぐらい、2人の間には幸せなものが流れていてくれるといいなと思いました」

第4週では、東京でトキと銀二郎がデートするシーンも描かれた。

「トキと銀二郎が東京でお見合い以来初めてランデブーをしましたが、それ以外にも2人だけのシーンがあって。松江にいる間はほとんど2人でいる時間がなくて、東京で初めて夫婦らしい2人だけの時間を過ごせるシーンがあり、そこが私はすごく好きで、結局ダメになってしまいますが、お互い好きだけど別れてしまった、みたいに描けたらいいなと思って書きました」

寛一郎は大好きな役者「銀二郎を演じてくださってうれしい」

また、銀二郎役の寛一郎について、ふじき氏は「役柄もありますが、ポーカーフェイスというか、あまり表情を表に出さないところが僕は大好きで。時折ふっと笑う瞬間があって、そこがまた魅力的です。セリフ回しも抑揚をそんなにつける方ではなく、僕がかなり好きなタイプの役者さんなんです」と絶賛。「寛一郎さんをずっと見ていたいぐらい好きなので、銀二郎を演じてくださってうれしいです」と話していた。

