大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季限りで契約が満了する予定の選手がいる。ポストシーズンでの活躍が目立つキケ・ヘルナンデス内野手もその一人だが、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は残留を熱望しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「キケはレギュラーシーズン中は苦戦したが、ポストシーズンではスタメン左翼手としてより大きな役割を担っている。ここまで12試合に出場し、48打席で打率.273、出塁率.333、長打率.364、二塁打4本、5打点を記録している。34歳の彼は数々の勝負どころでヒットを放ち、その存在感でチームにインパクトを与え続けている」と言及。

続けて、「キケが、特に10月に発揮する集中力とエネルギーは、私たち皆が目の当たりにしてきたと思う。オフシーズンに彼を再び迎え入れたいと思った大きな要因だ。シーズンがどのように展開し、どのような状況になるか決して予測はできないとはいえ、彼はここ最近好調で、スイングもより良い状態にあると感じている。そして、物事をゆっくりと進め、投手の球を確実に捉え、さらに優れた守備を加える能力は、我々が非常に安心して賭けられる要素だと感じている」というフリードマン氏のコメントを紹介している。

キケは2015年～2020年、2023年～2025年と計9シーズンドジャースでプレーしているが、このままなら10シーズン目を迎えることは濃厚かもしれない。

