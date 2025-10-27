「もう交代の時だ」大谷翔平所属のドジャース、不振選手をスタメン外にで…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのアンディ・パヘス外野手は、ポストシーズンで不振が続いており、スタメンから外すべきだとの声があがっている。この起用には、トミー・エドマン内野手の怪我が影響しているようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

パヘスはワールドシリーズ第1戦でも無安打に終わり、ポストシーズン通算で40打数3安打と深刻なスランプに陥っている。ドジャースファンや地元メディアからは「もう交代の時だ」との声が強まっている状況だ。

デーブ・ロバーツ監督は「パヘスの状態を注視しており、今後の状況によっては変更も考慮している」としているが、実際に交代できない背景にはエドマンの怪我があるとされている。

エドマンは足首の怪我を抱えており、中堅手での起用が困難な状態だ。これにより、パヘスをスタメンから外す代替案が現実的に限られている。

ドジャースの戦力状況についてクックストン氏は「2年目のパヘスは、ドジャースにとって最悪のタイミングで苦戦している。エドマンが健康であれば、中堅手としての起用は理にかなっているだろう。しかし、足首の怪我によって機動力が制限されているなら、ロバーツ監督にできることはあまりない」と言及した。

