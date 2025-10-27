入れ替わりの激しいプロ野球の世界では、毎年のように数多くの選手が球界を去ることとなる。特に今オフは、実績十分の選手が続々と戦力外通告を受け、所属球団を退団することが決定している。そこで今回は、2025年オフにチームの戦力構想外となった大物野手を紹介したい。

渡邉諒

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／86kg

・生年月日：1995年4月30日

・経歴：東海大甲府高

・ドラフト：2013年ドラフト1位（日本ハム）

2023年の日本シリーズでは、山本由伸（現：ドジャース）から先制打を放つなど、日本一に貢献した渡邉諒。今季はファーム暮らしが続き、戦力外通告を受けることになった。

東海大甲府高時代には、高校通算39本塁打の大型遊撃手として注目を集めた渡邉。迎えた2013年ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから1位指名を受け、プロ入りを果たした。

高卒6年目の2019年に二塁のレギュラーへ定着すると、同年は132試合出場、打率.262、11本塁打、58打点の好成績をマーク。

さらに、翌2020年にはリーグ7位の打率.283を記録。しかし、2021年以降は成績を落とし、2022年オフに阪神タイガースへトレード移籍となった。

加入2年目の昨季は、67試合出場で打率.260、2本塁打、11打点とまずまずの働きを示したが、今季は22試合の出場で打率.158と低調な結果に。

リーグ優勝の輪に加わることができず、戦力外通告を受けた。今後の動向が注視される。

