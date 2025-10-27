大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。今シリーズでは、2試合連続安打中。第1戦のような豪快なアーチを描き、打線を牽引する活躍を見せたい。
第3戦の先発投手は、タイラー・グラスノー。前回登板では、6回途中8奪三振1失点と持ち味を発揮。強力ブルージェイズ打線を封じ、チームにシリーズ2勝目をもたらすか。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ブルージェイズ
1番（指）ジョージ・スプリンガー
2番（左）ネイサン・ルークス
3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
4番（二）ボー・ビシェット
5番（中）ドールトン・バーショ
6番（捕）アレハンドロ・カーク
7番（右）アディソン・バーガー
8番（三）アーニー・クレメント
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）マックス・シャーザー
後攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（遊）ムーキー・ベッツ
3番（一）フレディ・フリーマン
4番（捕）ウィル・スミス
5番（三）マックス・マンシー
6番（右）テオスカー・ヘルナンデス
7番（二）トミー・エドマン
8番（左）キケ・ヘルナンデス
9番（中）アンディ・パヘス
（投）タイラー・グラスノー
