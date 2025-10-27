大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは27日（日本時間28日）、『MLBワールドシリーズ2025』第3戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

大谷は、「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。今シリーズでは、2試合連続安打中。第1戦のような豪快なアーチを描き、打線を牽引する活躍を見せたい。

第3戦の先発投手は、タイラー・グラスノー。前回登板では、6回途中8奪三振1失点と持ち味を発揮。強力ブルージェイズ打線を封じ、チームにシリーズ2勝目をもたらすか。

試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。

先攻：ブルージェイズ

1番（指）ジョージ・スプリンガー

2番（左）ネイサン・ルークス

3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.

4番（二）ボー・ビシェット

5番（中）ドールトン・バーショ

6番（捕）アレハンドロ・カーク

7番（右）アディソン・バーガー

8番（三）アーニー・クレメント

9番（遊）アンドレス・ヒメネス

（投）マックス・シャーザー

後攻：ドジャース

1番（指）大谷翔平

2番（遊）ムーキー・ベッツ

3番（一）フレディ・フリーマン

4番（捕）ウィル・スミス

5番（三）マックス・マンシー

6番（右）テオスカー・ヘルナンデス

7番（二）トミー・エドマン

8番（左）キケ・ヘルナンデス

9番（中）アンディ・パヘス

（投）タイラー・グラスノー

