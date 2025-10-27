元ブラジル代表DFチアゴ・シウヴァ氏の次男であるイアゴ・シウヴァが、U－15イングランド代表に選出されたことを、自身のSNSを通して報告した。

現在41歳のT・シウヴァは、かつてミラン、パリ・サンジェルマン（PSG）、チェルシー等のビッグクラブでプレーし、現在もフルミネンセで主力として活躍を続ける。ブラジル代表としても歴代5位の通算113キャップを刻み、FIFAワールドカップも4大会連続で出場した。

そんなT・シウヴァの2人の息子、イザゴとイアゴは、父が2020－21シーズンから4年間にわたって在籍したチェルシーのアカデミーに、現在も所属している。T・シウヴァは2024年夏に母国のフルミネンセへ完全移籍したが、単身赴任でブラジルへ向かい、家族はロンドンで暮らしているのだという。

今回、次男のイアゴが、自身のInstagramアカウントを通して、U－15イングランド代表のトレーニングキャンプに初招集されたことを明かした。父と同じセンターバックとして活躍するイアゴは27日、イングランド代表のトレーニング施設である『セント・ジョージズ・パーク』にて、イングランド代表のチームジャージを着た自身の写真とともに、「この瞬間、イングランド代表のキャンプに招待されたことを誇りに思いました。ハードワークを続けていきます」との文言を投稿した。

この投稿を、父のT・シウヴァも、自らのInstagram公式アカウント（＠thiagosilva）のストーリーズ機能（※写真や動画を24時間限定で公開できる機能）を用いて引用。「息子よ、僕らはいつだって君を誇りに思っている! これからも神のご加護がありますように」と祝福していた。

なお、イアゴは世代別代表ではイングランド代表に選ばれたものの、前記のとおり、父はブラジル代表として活躍した名センターバック。今後も代表チームに入るような活躍を続けた場合、イングランド代表とブラジル代表のどちらを選択するのかにも注目が集まる。

【画像】イングランド代表のジャージに身を包んだイアゴ・シウヴァ