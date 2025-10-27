ユヴェントスは27日、イゴール・トゥドール監督の解任を発表した。同様に、同監督のスタッフであるイヴァン・ヤヴォルチッチ氏、トミスラヴ・ロギッチ氏、リッカルド・ラグナッチ氏もクラブを離れることが決まっている。

後任が決まるまでの期間は、ユヴェントスNext Gen（U－23／リザーブチーム）のマッシモ・ブランビッラ監督が、暫定的にトップチームの指揮を執る。ユヴェントスは29日、本拠地『アリアンツ・スタジアム』にて、セリエA第9節のウディネーゼ戦を控えているが、同試合ではブランビッラ暫定監督がベンチ入りすると明かされた。

トゥドール監督、およびスタッフ陣の解任を受けて、ユヴェントスはクラブを通して「過去数か月にわたるイゴール・トゥドール氏とそのスタッフ全員のプロ意識と献身に感謝し、彼らの今後のキャリアが成功することを祈っている」とメッセージを発信した。

現在47歳のトゥドール氏は、現役時代にユヴェントスでプレーした経験を持つ。現役引退後は指導者に転身し、母国クロアチアで指導者キャリアをスタート。以降はガラタサライ、ウディネーゼなどのクラブでも指揮を執り、2020－21シーズンには、当時ユヴェントスを率いていたアンドレア・ピルロ監督（現：ユナイテッドFC／UAE）のもとでアシスタントコーチを務めていた。

以降、エラス・ヴェローナ、マルセイユ、ラツィオで監督を歴任し、今年3月にはチアゴ・モッタ前監督の後任として、ユヴェントスの指揮官に招へいされた。トゥドール監督就任後のユヴェントスは、セリエAで5勝3分1敗の成績を収め、セリエAを4位でフィニッシュ。目標であったチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得し、シーズン終了後には2027年6月までの契約延長が発表されていた。

シーズン頭からトゥドール監督が指揮を執った今季は、セリエA開幕3連勝と絶好のスタートを切ったものの、以降は勝ち点を取りこぼす試合が続く。CLも含めた公式戦5戦連続ドローの後は3連敗を喫し、現在は公式戦8戦未勝利という状況だった。26日に行われたセリエA第8節のラツィオ戦（●0－1）が、トゥドール監督が率いた最後の試合となった。

ユヴェントスにとっては、3年連続でシーズン途中に監督が解任されることとなった。前記のとおり、昨季はモッタ前監督が途中解任されており、一昨シーズンは、コッパ・イタリア決勝での行動が問題視されたマッシミリアーノ・アッレグリ元監督（現：ミラン）が、セリエAラスト2試合のタイミングで電撃解任。彼らに続いて、トゥドール監督もシーズン途中にクラブを離れることが決まった。

