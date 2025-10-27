LEO BE:FIRSTの“絆の深さ”を明かす「メンバーに会うと幸せになれるので…」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。今回の放送は、BE:FIRSTのLEO（レオ）さんが登場！ 今年4月に開催されたワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」のことや、9月17日（水）にリリースされた新曲「空」について伺いました。

◆4月にワールドツアー開催！印象深い街は？

れなち：BE:FIRSTは、今年4月から7月までワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-」を開催し、アメリカ、アジア、ヨーロッパの全12都市を回られていましたが、ツアーはいかがでしたか？

LEO：楽しかったですね。いろんな文化に触れられたのが一番良かったです。

れなち：特にしっくりきた都市はどこですか？

LEO：LA（アメリカ・ロサンゼルス）の街並みは好きだなと思いました。太陽がよく出ていて暖かかったのもありますけど、空がすごく広くて、めっちゃ好きでした。あと、ヨーロッパも（建物の）外観がすごくキレイで。なかでも、パリ（フランス）やフランクフルト（ドイツ）は熱量がすごく高く、ライブ中も僕らがオーディエンスに押されるぐらいのパワーを感じたのが、すごく印象深かったですね。

◆BE:FIRST は“愛が深い”

れなち：今日の番組メッセージテーマが“チームワークのチカラ！”ということで、グループで活動されているので、やっぱり、チームワークを感じることが多いですか？

LEO：1人よりもみんなでいるほうが安心しますし、普段から誰かが落ち込んでいるときは、それを察して誰かがカバーする、みたいなことも普段からやっていて、自分も支えてもらうことが多いですし、自分のなかでは、どんなにイヤなことがあっても“現場に行ったら忘れられる”っていう気持ちがあるんですよ。メンバーに会うと幸せになれるので、それが一番のチームワークというか、確固たるものがあるのかなと思います。

れなち：みんな察してくれるんですね。

LEO：オーディションの頃からずっと一緒にやっているので、察して声をかけてくれることもあれば、後ろ姿で引っ張ってくれることもあるので、愛が深いチームだなと思います。

れなち：それは結成当時からですか？

LEO：そうですね。もともと似たもの同士が集まっているというか、空気感や気質が似ているんですよね。

れなち：本当に（結成して）数年とは思えないほどの結束力がありますよね。

LEO：そうですね。もうずっと一緒にいるので、昨日もずっといましたし、仕事が終わってもずっといるので（笑）。

れなち：“1人になりたい”って思ったりもしないですか？

LEO：（一緒にいるときは）ならないですね。基本的にジムに行って、サウナに入って……昨日は野球を一緒に観て「またね」みたいな（笑）。

れなち：へぇ！ 良い仲ですね。

LEO：縛りがあまりないんですよ。好きなときに来て、好きなときに「バイバイ」みたいな、そういう気楽な関係なので、居心地がいいです。

◆新曲「空」がNコン中学生の部の課題曲に！

れなち：そして、9月17日（水）には新曲「空」をリリース！ こちらは「第92回NHK全国学校音楽コンクール（Nコン）」の中学校の部の課題曲として書き下ろされましたが、合唱曲と聞いたときはどう思いました？

LEO：いろんな思いを感じました。僕らはヒップホップカルチャーにリスペクトを持って、そこにルーツがあるメンバーも多いですし、そういった曲が多い僕らに、こういうお話をいただくということは、自分たちの色で合唱曲を作っていい、それがいいものになると信じて、託してくださったと思うんです。そのぶん責任も大きかったですけど、しっかり形にしたいという思いが強かったですね。

れなち：中学生の皆さんが「空」を歌うときのポイントなどがあれば教えてもらえますか？

LEO：皆さん、もう歌自体はうまいと思うので、BE:FIRSTの「空」ということを1回忘れてもらって、自分たちが納得するように歌っていただければ、それが一番かなと思います。

