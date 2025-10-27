村上春樹「軽量級のハッピーなジャズ」ビーチボーイズの名曲も手掛けた“腕利きスタジオ・ミュージシャン”のハッピーなジャズとは？

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

10月26日（日）の放送は「村上RADIO～アナログ・レコードで、ジャズのちょっとこのあたりを…～」をオンエア。今回は、村上DJの自宅レコード棚から味わい深いアナログ・レコードを紹介する貴重な特集。普段、あまり注目されることのないジャズの隠れた名曲を、村上DJのセレクトと絶妙な解説でお届けしました。

この記事では、中盤2曲について語ったパートを紹介します。

◆Don Randi Trio + 1「Space Odyssey: Thus Spake Zarathustra」

ドン・ランディはキーボード奏者ですが、どちらかといえば西海岸の腕利きのスタジオ・ミュージシャンとして名を知られていて、ハル・ブレインを中心とするミュージシャン集団「レッキング・クルー」の中心メンバーの1人でした。数多くのレコーディング・セッションに参加していますが、有名なところではビーチボーイズの「グッド・ヴァイブレーション」と「ゴッド・オンリー・ノウズ」でキーボードを弾いています。

リーダーとしてジャズのレコードも何枚か出していますが、どちらかといえば軽量級のハッピーなジャズですね。でも中にはセンスの良さを感じさせる快演・好演もあります。この「スペース・オデッセイ・メドレー」は、映画「2001年宇宙の旅」に使われた音楽「ツァラトゥストラはかく語りき」と「美しく青きドナウ」をミックスしているんだけど、これがなかなか楽しい出来になっています。軽量級で何が悪いっていうかね。

ランディさんはロサンジェルスに「ベイクト・ポテト」というライブハウスを所有していて、そこでよく自分のバンドを率いて演奏をしていました。これはその「ベイクト・ポテト」での1972年のライブ録音です。お店のカジュアルで親密な雰囲気がひしひしと感じられます。

◆Pepper Adams「Star-Crossed Lovers」

ペパー・アダムズはジェリー・マリガンと並んでバリトン・サックスの代表的なプレイヤーでした。マリガンが知的な都会風の雰囲気を漂わせているのに比べて、ペパー・アダムズは野性的な、ばりばり鋭いサウンドが売りでした。またマリガンが終始自分のバンドで演奏していたのに対して、アダムズはいろんなセッションに顔を出して、いわば他流試合で顔を売る、みたいな活動をしていました。いろんな面で2人は対照的だったんですね。

しかし、もしこの2人がいなかったら、ジャズの歴史の中でバリトン・サックスは、ただでかいだけの不器用な楽器、みたいなことで終わっていたかもしれません。ペパー・アダムズ・クインテットの演奏する「スター・クロスド・ラヴァーズ」を聴いてください。デューク・エリントンの作曲した美しいバラードです。

テナーサックスはズート・シムズ、ピアノはトミー・フラナガン、ベースはロン・カーター、ドラムズはエルヴィン・ジョーンズ。当時の最高のメンバーですね。1968年の録音です。前にも1回かけたことがあるんですけど、好きなんでもう一度かけます。しつこく。

