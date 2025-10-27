CANDY TUNE桐原美月「2人とも『うん』しか言わない（笑）」自己紹介中の小川奈々子＆立花琴未の反応に赤面!?

7人組アイドル・CANDY TUNEがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「CANDY TUNE TOKYO CANDY NIGHT」（毎週月曜 21:00～21:30）。きゃんちゅーメンバーが週替わりで登場し、様々な企画やコーナーに挑戦していきます。KAWAII LAB.が掲げる「原宿から世界へ」羽ばたくために!? 切磋琢磨する音楽＆トークバラエティ番組です。10月20日（月）の放送では、番組初登場の桐原美月、小川奈々子、立花琴未の3人がそれぞれ自己紹介をおこないました！ ここでは、桐原美月の自己紹介の模様を紹介します。

◆“きりちゃん”って呼んでください！

桐原：この番組のパーソナリティは、CANDY TUNE 7人のなかからランダムでお届けしていくということで、今日パーソナリティを担当している桐原美月、小川奈々子、立花琴未、それぞれの自己紹介もしていきましょう！

立花：おお～！

小川：何が知りたいかな？

立花：「これを言おう」みたいな項目を3人で決めて言う？

桐原：何だろう……立ち位置！

小川・立花：ハハハ！

桐原：グループでのね（笑）。

立花：面白い（笑）。

桐原：あと、うちらキャッチコピーがあるじゃん？

小川・立花：ああー！

桐原：あとなんだろう……。

小川：まぁ一旦やってみよう！

桐原：一旦やってみるか！ じゃあきりからやってみるね。桐原美月です！ “美しい月”と書きます。

小川：フ～！

桐原：青色担当で、しっかりしているんですけど実は最年少です。

小川・立花：うん。

桐原：「うん」やめて（笑）。キャッチコピーは「真面目な黒猫ちゃん」です！ そう、真面目なんですよ、私。

立花：ね。

小川：うん。

桐原：ねえ！ さっきから自分で「しっかりしてます」とか「真面目なんです」って言ってるのにさ、2人とも「うん」しか言わない（笑）。

小川：ハハハ！ でも、うちらのなかでは当たり前すぎるから（笑）。

桐原：ちょっと恥ずかしいんですけど（笑）。あと役割としてはタイムキーパーをやらせていただいています。

小川・立花：うん。

桐原：「うん」しか言わないんですけど（笑）。例えば、楽屋にいるときに「あと何秒で着替え始めるよ」とか「何秒で声出しだよ」とか、そういう身の回りの管理を担当しております。よろしくお願いします！

小川：素晴らしい！

立花：ありがとうございます、いつも。

桐原：イェーイ。あと“きりちゃん”って呼んでください！

小川：自己紹介めっちゃ上手！

――このあとも、番組内で小川奈々子、立花琴未が自己紹介をおこない盛り上がりました。

