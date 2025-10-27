CANDY TUNE桐原美月「2人とも『うん』しか言わない（笑）」自己紹介中の小川奈々子＆立花琴未の反応に赤面!?

◆“きりちゃん”って呼んでください！
桐原：この番組のパーソナリティは、CANDY TUNE 7人のなかからランダムでお届けしていくということで、今日パーソナリティを担当している桐原美月、小川奈々子、立花琴未、それぞれの自己紹介もしていきましょう！
立花：おお～！
小川：何が知りたいかな？
立花：「これを言おう」みたいな項目を3人で決めて言う？
桐原：何だろう……立ち位置！
小川・立花：ハハハ！
桐原：グループでのね（笑）。
立花：面白い（笑）。
桐原：あと、うちらキャッチコピーがあるじゃん？
小川・立花：ああー！
桐原：あとなんだろう……。
小川：まぁ一旦やってみよう！
桐原：一旦やってみるか！ じゃあきりからやってみるね。桐原美月です！ “美しい月”と書きます。
小川：フ～！
桐原：青色担当で、しっかりしているんですけど実は最年少です。
小川・立花：うん。
桐原：「うん」やめて（笑）。キャッチコピーは「真面目な黒猫ちゃん」です！ そう、真面目なんですよ、私。
立花：ね。
小川：うん。
桐原：ねえ！ さっきから自分で「しっかりしてます」とか「真面目なんです」って言ってるのにさ、2人とも「うん」しか言わない（笑）。
小川：ハハハ！ でも、うちらのなかでは当たり前すぎるから（笑）。
桐原：ちょっと恥ずかしいんですけど（笑）。あと役割としてはタイムキーパーをやらせていただいています。
小川・立花：うん。
桐原：「うん」しか言わないんですけど（笑）。例えば、楽屋にいるときに「あと何秒で着替え始めるよ」とか「何秒で声出しだよ」とか、そういう身の回りの管理を担当しております。よろしくお願いします！
小川：素晴らしい！
立花：ありがとうございます、いつも。
桐原：イェーイ。あと“きりちゃん”って呼んでください！
小川：自己紹介めっちゃ上手！
――このあとも、番組内で小川奈々子、立花琴未が自己紹介をおこない盛り上がりました。
