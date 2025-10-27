Mrs. GREEN APPLE「世界に飛び込んでください！」5大ドームツアー『BABEL no TOH』の“凄さ”を熱弁

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

10月20日（月）の放送では、リスナーからのメッセージを紹介。この記事では、25日(土)より開幕した5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」について語ったエンディングトークの内容を紹介します。（※放送当時の内容です）

ーーこの日の番組前半では、10月16日におこなわれた「Mrs. GREEN APPLEからの大切なお知らせ」YouTube生配信、「Mrs. GREEN APPLEフェーズ3開幕宣言 記者会見」について振り返り、5大ドームツアー「BABEL no TOH」に関するリスナーメッセージを紹介しました。

大森：という感じですかね！ ということで、そろそろ授業（放送）終了の時間になりました！ ライブに関して呼びかけたいこと、注意点、もしあればお2人のほうからと思いますけど、なんかございますでしょうか！

若井：今回、ネタバレとかどうなんだ？ っていうところですけども……

大森：本当はダメって言いたい！ のと、本当は僕としては、撮影OKにしたいの！でも、今回ダメって言っているんですけど。なんでかと言うと、55万人をルールでちゃんと取り締まるのって無理なので、ネタバレが本当に無理だよって人は、これ本当に申し訳ないんですけど、自衛してください！って、僕は言う。

若井：自衛、大事ですよ！

大森：2人はどうですか？なんか伝えたいことありますか？」

若井：いや、でも思いっきり楽しむこと！ これにつきますよ！ 来て、思いっきり「BABEL」の世界を楽しんで！

大森：まず、入って驚くじゃないですか？

若井：そうなんです！ もうなんか……とにかくすごいから！ もう世界に飛び込んでください!!

大森：あ、いい言葉！「世界に飛び込んでください」！

若井：これが一番大事ですよ！

藤澤：それです!!

大森：よろしくお願いします！

