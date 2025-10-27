大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズの最中にもかかわらず、来季の大型補強に向けて動き出しているようだ。今オフは、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手の獲得に動くかもしれない。米メディア『ラリー・ブラウン・スポーツ』のレンツォ・ポチョロ・サラオ記者が言及した。

ドジャースは2023年オフに大谷を獲得して以来、スター選手の積極的な獲得姿勢を続けており、今季もMLBトップクラスとなる総年俸3億5000万ドル（約525億円）超を誇る。

もしタッカーを獲得するとなれば、契約金は最大で4億ドル（約600億円）に達する可能性もあると見られている。

タッカーは今季、カブスで打率.266、本塁打22、打点73、OPS.841と、自己ベストには及ばない数字だったが、それでも4年連続でオールスターに選出され、WARは4.5を記録。依然としてリーグ屈指の実力を誇るスラッガーである。

ドジャースの補強についてサラオ氏は「ドジャース打線にタッカーを加えるのは、不公平に感じられるだろう。今季すでにMLB最大級の年俸総額を抱えているが、ドジャースは支払いを繰り延べるという物議を醸すやり方により、2年連続ワールドシリーズ制覇の成否にかかわらず、さらなる戦力強化を続けている」と言及した。

