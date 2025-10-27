大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦っている。日本時間28～30日にかけてはホーム3連戦が行われるが、デーブ・ロバーツ監督はこの連戦中にクレイトン・カーショー投手を起用したいようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

カーショーはレギュラーシーズンでは先発として11勝を挙げたが、ポストシーズンではリリーフ待機している。ただ、ここまでで登板したのは9日のフィラデルフィア・フィリーズ戦のみで、この時は2回5失点（自責4）を喫している。

28日からの3連戦は、今季限りでの引退を予定しているカーショーにとっては最後のホームゲームとなる。それもあってか、ロバーツ監督は「状況が良ければ、ぜひ彼をいずれかの試合に起用したい。何よりもまず、その試合でチームが勝利するために最善だと思う決断を下すつもりだ。もし彼がその試合に出場してくれるなら、素晴らしいことだ」と口にしているとのこと。

また、「彼はこの1か月、品格とプロ意識を持って臨んでくれた。チームに貢献するためにできることは何でもしたいと常に言っていて、それをやり遂げてくれた。リリーフになるかどうかの不確実性から、他の投手と同様に、いつでも呼ばれるようトレーニングと投球プログラムを調整した。彼はブルペンにとって大きな財産だ」と、チームのために役割を全うする姿勢を称賛しているという。

