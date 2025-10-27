米津玄師、BUMP OF CHICKEN、Mrs. GREEN APPLE、玉置浩二、BE:FIRST…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月25日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月25日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月25日（土）付）を発表しました。初登場！ 羊文学は、10月に初のヨーロッパツアー「Hitsujibungaku Europe Tour 2025」を開催。15日のフランス・パリ公演を皮切りに、欧州6カ国、7都市を回り、24日のファイナルはイギリス・ロンドンでおこなわれました。先週5位から4ランクダウン↓ 現在公開中のホラー映画「火喰鳥を、喰う」の主題歌が2週連続でランクイン。マカロニえんぴつは、全国19都市25公演のホールツアー「マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜」を来年1月から開催することが発表されています。先週3位から5ランクダウン↓ 10月29日（水）にリリースされる初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録。テレビアニメ「ワンダンス」のオープニング主題歌にも起用された同曲が2週連続でランクイン。初登場！ 日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）の主題歌です。同作は、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。北海道で生まれ育ち、馬も身近な存在だったという玉置さんが、ご自身の人生と重ね合わせて書き下ろした楽曲です。先週8位から2ランクアップ↑ テレビアニメ「SPY×FAMILY」Season 3のオープニング主題歌が2週連続でランクイン。同曲のミュージックビデオには、俳優の黒木華（くろき・はる）さんが出演しています。先週2位から3ランクダウン↓ 9月28日（日）にリリースされた楽曲が4週連続ランクイン。Mrs. GREEN APPLE のYouTubeチャンネルでは、テレビ番組「CDTV ライブ! ライブ!」（TBS系）で披露された同曲のライブ映像を期間限定で公開中です（※11月18日（火）18: 59まで）。初登場！ 10月13日（月）に配信リリースされた楽曲。作詞は、前作「BAD LOVE」に続いてメンバーのMOMOKAさんが参加しています。初登場！ 新海誠監督の劇場アニメを原作とした実写映画「秒速5センチメートル」の主題歌として書き下ろされた楽曲。映画の主題歌であると同時に、1991年生まれの米津さん自身の半生を振り返るような楽曲になっているとのことです。初登場！ 10月15日（水）に配信リリースされた楽曲。テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」のエンディング・テーマとして書き下ろされました。そして、今週の第1位は……？先週に引き続き第1位！ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が5週連続ランクイン。ストリーミング累積再生数は1億4,000万回を突破し、週間再生数はソロアーティストでは初の快挙となる5週連続で2,000万回を突破しました。――番組ではほかにも、ゲストパートに櫻坂46・的野美青（まとの・みお）さんが登場。10月29日（水）にリリースされる13枚目のシングル「Unhappy birthday構文」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ