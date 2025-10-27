日本ハムは27日、有薗直輝選手が東京都内の病院で右肘のクリーニング手術を行い、無事終了したと発表した。送球練習開始まで約4週間の見通し。

有薗は球団を通じて「右肘の違和感を覚えることがあったので、今後の事を考えて手術を決めました。一生懸命リハビリをしてチームの戦力になれるようにパワーアップして帰ってきます」とコメント。

有薗はプロ4年目の今季、イースタン・リーグの首位打者、本塁打王に輝き、一軍でも12試合に出場して、プロ初安打を含む7安打、打率.226、3打点の成績だった。