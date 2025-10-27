今日の運勢は？ ★10月28日（火）12星座占いランキング！ 第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月28日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月28日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？優しさが循環していく流れが感じられます。人とのつながりの中で新しい発見があり、互いを理解し合う時間が増えていくでしょう。大切なのは、素直な気持ちを言葉にすることです。愛を受けとる勇気が、関係をより深く温かなものへと導いていくようです。理想と現実の間で少し迷いが生じやすい時期かもしれません。相手や状況を変えようとするよりも、自分の心が本当に求めているものに気づくことが鍵となりそうです。焦らずに心を整えることで、本当の絆や信頼を見つめ直すチャンスが訪れるように感じられます。考えすぎて言葉がうまく出てこなかったり、本音を伝えるタイミングを見失いやすい時期かもしれません。無理に言葉で形にしようとせず、まずは気持ちを整理することが大切です。静かな時間の中で心を落ち着かせることで、やがて伝えるべき想いが自然に整い、誤解が解けていくようです。希望の光が差し込み始めるような時期です。過去の不安から抜け出し新しい可能性が見えてくるでしょう。周囲とのつながりの中で心の温かさを感じ、支え合うことで安心感を取り戻せそうです。自分を信じることで、運気が上昇していきます。新しい関係が始まる気配があります。相手の小さな優しさに心が温まり、純粋な気持ちを大切にしたくなる時期です。期待や憧れを素直に受け入れることで、心の扉が自然に開かれていくでしょう。柔らかな想いが未来へのきっかけを運んできそうです。気持ちや状況のバランスが少し揺らぎやすく、何が正しいか迷う場面があるかもしれません。無理に答えを出そうとせず、一度立ち止まって心の声を聞くことが大切です。焦らず丁寧に関係や状況を見直すことで、自然と調和が戻り、誠実な思いが伝わっていく流れが整っていくでしょう。過去の出来事に心が留まりやすく、後悔や切なさを感じる瞬間があるかもしれません。けれども、失ったものの中にも気づける愛や学びが残っています。視点を少し変えることで新しい光が差し込むようです。心を癒す時間が未来の再生へとつながっていくでしょう。意見のすれ違いや小さな衝突が生まれやすい時期かもしれません。けれども、勝ち負けにこだわるよりも心の平穏を選ぶことで状況は穏やかに変化していきそうです。思いやりのある関係を築くきっかけになるでしょう。冷静な対応が運気を整えてくれます。小さな努力や学びが大きな成果につながる兆しがあります。焦らず丁寧に取り組む姿勢が、確かな信頼と成長を引き寄せてくれるでしょう。新しいチャンスや評価が芽生えそうです。今は基盤を整えることで、運が安定していく時期のようです。これまで積み重ねてきた努力が形となり、自信や満足感を感じられる時期です。自分のペースで進めることで心の豊かさが増し、周囲からの信頼も深まっていくでしょう。感謝の気持ちを忘れずに、自分を丁寧に扱うことが運気を高める鍵です。穏やかな喜びが次の幸運を呼び込みそうです。立ち止まって見直すための大切な時間のようです。焦らず流れに身を委ねることで、今必要な気づきが得られるでしょう。タイミングを信じて準備を整えることで、やがて運の風向きが変わり、新たなチャンスが巡ってくる予感があります。思うように成果が出ず、努力が空回りしているように感じるかもしれません。けれども、それは方向を見直すサインのようです。まずは楽しむ気持ちを取り戻すことで流れが整っていくでしょう。小さな進歩を認めることでやる気が戻り、再び安定した運気へとつながっていきます。心がすれ違いやすく、誤解や不安を感じることがあるかもしれません。けれども、距離を置くことで見えてくる思いや本音もあるようです。無理に繋がろうとせず、まずは自分の感情を丁寧に受け止めることが大切です。心が整うことで、再び穏やかな交流や理解が生まれていく流れが戻ってくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入り。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/